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Достойные наследники Хави и Иньесты. Испания — Франция 2:1. Видео голов и обзор матча

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"Красная Фурия" — первый финалист Евро-2024

Достойные наследники Хави и Иньесты. Испания — Франция 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Halil Sagirkaya/Anadolu

UA-Футбол
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Испания рано пропустила от Франции, но быстро собралась и перевернула игру в свою пользу благодаря двум выдающимся индивидуальным голам Ямаля и Ольмо.

Для Испании это первый выход в финал большого турнира с 2012 года, когда Хави, Иньеста, Вилья, Алонсо, Рамос и компания в Киеве разбили Италию (4:0).

1/2 финала Евро-2024. Мюнхен. “Альянц Арена”

Испания — Франция — 2:1

Голы: Ямаль, 21, Ольмо, 25 — Коло Муани, 8

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