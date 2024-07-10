Достойные наследники Хави и Иньесты. Испания — Франция 2:1. Видео голов и обзор матча

Испания рано пропустила от Франции, но быстро собралась и перевернула игру в свою пользу благодаря двум выдающимся индивидуальным голам Ямаля и Ольмо.

Для Испании это первый выход в финал большого турнира с 2012 года, когда Хави, Иньеста, Вилья, Алонсо, Рамос и компания в Киеве разбили Италию (4:0).

1/2 финала Евро-2024. Мюнхен. “Альянц Арена”

Испания — Франция — 2:1

Голы: Ямаль, 21, Ольмо, 25 — Коло Муани, 8