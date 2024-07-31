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Барселона по пенальти обыграла Манчестер Сити в спарринге. Видео голов и обзор матча

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Барселона по пенальти обыграла Манчестер Сити в спарринге. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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В американском Орландо прошёл контрольный поединок между "Барселоной" и "Манчестер Сити". Встреча завершилась победой каталонского клуба (2:2, 4:1 по пен.).

Голами в основное время за подопечных Флика отличились Дельгадо и Торре, за "горожан" - О'Райли и Грилиш.

В серии пенальти точные удары у "Барсы" нанесли Роберт Левандовски, Ноа Дарвиш, Алекс Бальде и Антонио Касино, у "Сити" – Амар Фатах. Не реализовали свой шанс Кэлвин Филлипс и Джейкоб Райт.

Стоит также отметить, что из-за штормового предупреждения начало матча было отложено почти на 1,5 часа.

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Орландо (США). 31 июля. Стадион "Орландо Цитрус Боул"

"Манчестер Сити" – "Барселона" – 2:2 (пен. 1:4)

Голы: Нико О'Райли, 29, Джек Грилиш, 60 – Пау Дельгадо, 24, Пабло Торре, 45+2

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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