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КМ. Астон Вилла - Атлетик 3:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Результативный спарринг

КМ. Астон Вилла - Атлетик 3:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Астон Вилла" минимально обыграла "Атлетик" в рамках контрольного поединка.

В течение игры баски дважды сокращали отставание, но на 88-й минуте победным голом отличился Кэмерон Арчер.

Стоит отметить, что в матче не принимал участие звёздный вингер "Атлетика" Нико Уильямс.

7 августа. Уолсолл. "Бескот".

"Астон Вилла" - "Атлетик" 3:2

Голы: Рэмзи 4, Филоджен-Бидас 60, Арчер 88 - Альварес 25, Гурусета 71

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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