КМ. Астон Вилла - Атлетик 3:2. Видео голов и обзор матча
Результативный спарринг
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"Астон Вилла" минимально обыграла "Атлетик" в рамках контрольного поединка.
В течение игры баски дважды сокращали отставание, но на 88-й минуте победным голом отличился Кэмерон Арчер.
Стоит отметить, что в матче не принимал участие звёздный вингер "Атлетика" Нико Уильямс.
7 августа. Уолсолл. "Бескот".
"Астон Вилла" - "Атлетик" 3:2
Голы: Рэмзи 4, Филоджен-Бидас 60, Арчер 88 - Альварес 25, Гурусета 71
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Источник:Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
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