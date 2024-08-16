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Без Цыганкова и сенсаций. Бетис — Жирона 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Два разных тайма

Без Цыганкова и сенсаций. Бетис — Жирона 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joaquin Corchero/Europa Press

UA-Футбол
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Главная сенсация минувшей Ла Лиги "Жирона" начала новый чемпионат с результативной ничьей на "Бенито Вильямарин".

Каталонцы играли без травмированного Виктора Цыганкова и провалили первый тайм, но собрались после перерыва и выгрызли ничью благодаря голу новичка из Нидерландов. "Бетис"? Все как в прошлом сезоне — напомним, там у него было 15 (!) ничьих.

1-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Жирона" - 1:1

Голы: Бартра, 6 — Мизехауй, 72

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Бетис (Севилья) Жирона
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