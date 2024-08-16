Без Цыганкова и сенсаций. Бетис — Жирона 1:1. Видео голов и обзор матча

Главная сенсация минувшей Ла Лиги "Жирона" начала новый чемпионат с результативной ничьей на "Бенито Вильямарин".

Каталонцы играли без травмированного Виктора Цыганкова и провалили первый тайм, но собрались после перерыва и выгрызли ничью благодаря голу новичка из Нидерландов. "Бетис"? Все как в прошлом сезоне — напомним, там у него было 15 (!) ничьих.

1-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Жирона" - 1:1

Голы: Бартра, 6 — Мизехауй, 72