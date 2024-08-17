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Мбаппе нет — результат есть. Гавр — ПСЖ 1:4. Видео голов и обзор матча

Видео

Добили на последних минутах

Мбаппе нет — результат есть. Гавр — ПСЖ 1:4. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aurelien Meunier - PSG/PSG

UA-Футбол
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"ПСЖ" начал новый чемпионат со сложного разгрома на поле "Гавра". Париж контролировал мяч 74% времени, но хозяева то и дело огрызались.

Добить команду Дидье Дигара у чемпиона получилось только после 80-й минуты — вероятно, он еще не привык к отсутствию Килиана Мбаппе, который уже забивает за "Реал".

1-й тур Лиги 1. Гавр. "Стад Осеан"

"Гавр" - "ПСЖ" - 1:4

Голы: Льорис, 48 — Ли Кан Ин, 3, Дембеле, 85, Барколя, 86, Коло Муани, 90 (с пенальти)

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Гавр Пари Сен-Жермен
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