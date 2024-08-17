Мбаппе нет — результат есть. Гавр — ПСЖ 1:4. Видео голов и обзор матча
Добили на последних минутах
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aurelien Meunier - PSG/PSG
"ПСЖ" начал новый чемпионат со сложного разгрома на поле "Гавра". Париж контролировал мяч 74% времени, но хозяева то и дело огрызались.
Добить команду Дидье Дигара у чемпиона получилось только после 80-й минуты — вероятно, он еще не привык к отсутствию Килиана Мбаппе, который уже забивает за "Реал".
1-й тур Лиги 1. Гавр. "Стад Осеан"
"Гавр" - "ПСЖ" - 1:4
Голы: Льорис, 48 — Ли Кан Ин, 3, Дембеле, 85, Барколя, 86, Коло Муани, 90 (с пенальти)
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