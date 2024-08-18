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Левандовский перевернул игру. Валенсия — Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Каталонцы начинает с победы

Левандовский перевернул игру. Валенсия — Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" плохо начала поединок с "Валенсией", пропустила гол, но в нужный момент включился форвард каталонцев.

Роберт Левандовский замкнул прострел, реализовал пенальти — и вкупе с заменами во втором тайме это позволило Кулес праздновать непростую победу. Между прочим, первую для Ханси Флика на новом посту.

1-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Барселона" - 1:2

Голы: Дуро, 44 — Левандовский, 45+5, 49 (с пенальти)

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Барселона Валенсия
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