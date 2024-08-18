Левандовский перевернул игру. Валенсия — Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча
Каталонцы начинает с победы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado
"Барселона" плохо начала поединок с "Валенсией", пропустила гол, но в нужный момент включился форвард каталонцев.
Роберт Левандовский замкнул прострел, реализовал пенальти — и вкупе с заменами во втором тайме это позволило Кулес праздновать непростую победу. Между прочим, первую для Ханси Флика на новом посту.
1-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"
"Валенсия" - "Барселона" - 1:2
Голы: Дуро, 44 — Левандовский, 45+5, 49 (с пенальти)
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