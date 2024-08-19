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Уязвимый и нервный чемпион. Мальорка — Реал Мадрид 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео

"Сливочные" начали защиту титула с осечки

Уязвимый и нервный чемпион. Мальорка — Реал Мадрид 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

UA-Футбол
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Чемпион Испании "Реал" на "Сон Моиш" много владел мячом, но не имел преимущества в остроте над "Мальоркой" - 5:5 по ударам в створ ворот.

Мбаппе, Винисиус, Родриго много финтили, но играли больше каждый на себя. Тем временем в центре ощущалась потеря Крооса, а Ферлан Менди еще и удаление схлопотал, нервно врезав Мурики в колено. Нечемпионская игра.

1-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Реал Мадрид" - 1:1

Голы: Мурики, 53 — Родриго, 13

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