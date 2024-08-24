Гейм, сет, матч. ПСЖ — Монпелье 6:0. Видео голов и обзор матча
Слишком легко для чемпиона
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine
“ПСЖ” дома поиздевался над середняком Лиги 1 “Монпелье”, отгрузив тому сразу шесть сухих голов.
Прежде всего, отмечаем 19-летнего Жоау Невеша — у него уже 4 ассиста за Париж после 2 туров, это новый рекорд клуба. Ну, и Бредли Барколя после ухода Мбаппе растет, словно на дрожжах.
2-й тур Лиги 1. Париж "Парк де Пренс"
"ПСЖ" - "Монпелье" - 6:0
Голы: Барколя, 4, 53, Асенсио, 24, Хакими, 58, Заир-Эмери, 60, Ли Кан Ин, 82
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