Гейм, сет, матч. ПСЖ — Монпелье 6:0. Видео голов и обзор матча

“ПСЖ” дома поиздевался над середняком Лиги 1 “Монпелье”, отгрузив тому сразу шесть сухих голов.

Прежде всего, отмечаем 19-летнего Жоау Невеша — у него уже 4 ассиста за Париж после 2 туров, это новый рекорд клуба. Ну, и Бредли Барколя после ухода Мбаппе растет, словно на дрожжах.

2-й тур Лиги 1. Париж "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Монпелье" - 6:0

Голы: Барколя, 4, 53, Асенсио, 24, Хакими, 58, Заир-Эмери, 60, Ли Кан Ин, 82