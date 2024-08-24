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У Фонсеки проблемы. Парма — Милан 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Вторая осечка подряд

У Фонсеки проблемы. Парма — Милан 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alessandro Sabattini

UA-Футбол
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"Милан" не смог победить во 2-м кряду туре чемпионата. На поле "Пармы" Россонери больше владели мячом, но в створ ворот пробили те же 5 раз, что и "Крестоносцы".

Учитывая, что Паулу Фонсека только летом возглавил команду, все это выглядит очень нервно. Нужна победа экс-тренеру "Шахтера", чтобы успокоить ситуацию.

2-й тур Серии А. Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Милан" - 2:1

Голы: Ман, 2, Канчельери, 77 — Пулишич, 66

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Милан Парма
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