У Фонсеки проблемы. Парма — Милан 2:1. Видео голов и обзор матча
Вторая осечка подряд
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alessandro Sabattini
"Милан" не смог победить во 2-м кряду туре чемпионата. На поле "Пармы" Россонери больше владели мячом, но в створ ворот пробили те же 5 раз, что и "Крестоносцы".
Учитывая, что Паулу Фонсека только летом возглавил команду, все это выглядит очень нервно. Нужна победа экс-тренеру "Шахтера", чтобы успокоить ситуацию.
2-й тур Серии А. Парма. "Эннио Тардини"
"Парма" - "Милан" - 2:1
Голы: Ман, 2, Канчельери, 77 — Пулишич, 66
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