Класико в пользу каталонцев. Барселона — Атлетик 2:1. Видео голов и обзор матча
Флик начинает уверенно
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images
"Барселона" дома максимально заслуженно победила "Атлетик", который почти не угрожал воротам все 90 минут.
Глобально басков в игре держала сугубо плохая реализация Роберта Левандовского, который упустил три верных шанса забить, и лишь с четвертого принес своим вторую победу в двух стартовых турах Ла Лиги.
2-й тур Примеры. Барселона. "Монжуик"
"Барселона" - "Атлетик" - 2:1
Голы: Ямаль, 24, Левандовский, 75 — Сансет, 42 (с пенальти)
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