Дебют мечты Эндрика. Реал Мадрид — Вальядолид 3:0. Видео голов и обзор матча
"Сливочные" дожали новичка элиты
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
"Вальядолид" очень сильно упирался на "Бернабеу" в первом тайме и ничего не позволил создать у своих ворот, но затем Феде Вальверде разрядил пушку издали — и Мадриду стало легче.
Из изюминок матча отмечаем гол Эндрика — 18-летний бразилец сегодня дебютировал за "Реал", и ему хватило десяти минут, чтобы открыть счет голам за Мадрид. Бомбардир!
2-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Вальядолид" - 3:0
Голы: Вальверде, 50, Браим Диас, 88, Эндрик, 90+6
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Разгромные победы Полесья и Руха, ничья Кривбасса. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Все-таки второй Рамос? Защитник Динамо выходит на более высокий уровень
- Умер немецкий футболист и тренер Кристоф Даум
- Класико в пользу каталонцев. Барселона — Атлетик 2:1. Видео голов и обзор матча
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн