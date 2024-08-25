Дебют мечты Эндрика. Реал Мадрид — Вальядолид 3:0. Видео голов и обзор матча

"Вальядолид" очень сильно упирался на "Бернабеу" в первом тайме и ничего не позволил создать у своих ворот, но затем Феде Вальверде разрядил пушку издали — и Мадриду стало легче.

Из изюминок матча отмечаем гол Эндрика — 18-летний бразилец сегодня дебютировал за "Реал", и ему хватило десяти минут, чтобы открыть счет голам за Мадрид. Бомбардир!

2-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Вальядолид" - 3:0

Голы: Вальверде, 50, Браим Диас, 88, Эндрик, 90+6