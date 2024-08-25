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Дебют мечты Эндрика. Реал Мадрид — Вальядолид 3:0. Видео голов и обзор матча

Видео

"Сливочные" дожали новичка элиты

Дебют мечты Эндрика. Реал Мадрид — Вальядолид 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

UA-Футбол
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"Вальядолид" очень сильно упирался на "Бернабеу" в первом тайме и ничего не позволил создать у своих ворот, но затем Феде Вальверде разрядил пушку издали — и Мадриду стало легче.

Из изюминок матча отмечаем гол Эндрика — 18-летний бразилец сегодня дебютировал за "Реал", и ему хватило десяти минут, чтобы открыть счет голам за Мадрид. Бомбардир!

2-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Вальядолид" - 3:0

Голы: Вальверде, 50, Браим Диас, 88, Эндрик, 90+6

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