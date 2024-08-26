  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. У Довбика все плохо. Рома — Эмполи 1:2. Видео голов и обзор матча
В тренде

У Довбика все плохо. Рома — Эмполи 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео

"Волки" начинают сезон с осечек

У Довбика все плохо. Рома — Эмполи 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Luciano Rossi/AS Roma

UA-Футбол
Новина українською

"Рома" не победила и во втором туре Серии А кряду. Более того, "Волки" умудрились дома проиграть записному аутсайдеру.

Наш Артем Довбик провел на поле полный матч, но выглядел отрезанным от команды. В то же время его конкурент узбек Шомуродов забил после выхода на замену — плохой знак, как ни крути.

2-й тур Серии А. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Эмполи" - 1:2

Голы: Шомуродов, 80 — Гьяси, 45, Коломбо, 61 (с пенальти)

По теме
yellow-arrow
Из кареты обратно в тыкву. Атлетико — Жирона 3:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Дебют мечты Эндрика. Реал Мадрид — Вальядолид 3:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Бундеслига. Вольфсбург - Бавария 2:3. Видео голов и обзор матча
Рома Эмполи
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости