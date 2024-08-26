У Довбика все плохо. Рома — Эмполи 1:2. Видео голов и обзор матча
"Волки" начинают сезон с осечек
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Luciano Rossi/AS Roma
"Рома" не победила и во втором туре Серии А кряду. Более того, "Волки" умудрились дома проиграть записному аутсайдеру.
Наш Артем Довбик провел на поле полный матч, но выглядел отрезанным от команды. В то же время его конкурент узбек Шомуродов забил после выхода на замену — плохой знак, как ни крути.
2-й тур Серии А. Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Эмполи" - 1:2
Голы: Шомуродов, 80 — Гьяси, 45, Коломбо, 61 (с пенальти)
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