Из кареты обратно в тыкву. Атлетико — Жирона 3:0. Видео голов и обзор матча

"Жирона" очень пыталась навязать "Атлетико" борьбу на его поле, но каталонцев подвел их вратарь Гассанига — первые два гола на его совести.

Дальше спасать ситуацию было уже поздно, да и не получалось ничего - "Матрасники" уверенно оборонялись, а напоследок еще и мастер-класс по контратакам преподали.

2-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Жирона" - 3:0

Голы: Гризманн, 39, Льоренте, 48, Коке, 90+4