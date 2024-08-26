Из кареты обратно в тыкву. Атлетико — Жирона 3:0. Видео голов и обзор матча
"Матрасники" заметно сильнее
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto
"Жирона" очень пыталась навязать "Атлетико" борьбу на его поле, но каталонцев подвел их вратарь Гассанига — первые два гола на его совести.
Дальше спасать ситуацию было уже поздно, да и не получалось ничего - "Матрасники" уверенно оборонялись, а напоследок еще и мастер-класс по контратакам преподали.
2-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" - "Жирона" - 3:0
Голы: Гризманн, 39, Льоренте, 48, Коке, 90+4
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