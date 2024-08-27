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Второй разгром подряд. Верона — Ювентус 0:3. Видео голов и обзор матча

Видео

Рука Мотты уже чувствуется

Второй разгром подряд. Верона — Ювентус 0:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Domenico Cippitelli/NurPhoto

UA-Футбол
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"Ювентус" после разгрома "Комо" разбил еще и "Верону" - причем на ее поле.

Туринцы позволили сопернику всего раз пробить в створ своих ворот, а вот сами планомерно уничтожали его защиту. Качественная работа — Тьяго Мотта преображает "Юве" на глазах.

2-й тур Серии А. Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Верона" - "Ювентус" - 0:3

Голы: Влахович, 28, 53 (с пенальти), Савона, 39

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