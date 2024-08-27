Второй разгром подряд. Верона — Ювентус 0:3. Видео голов и обзор матча
Рука Мотты уже чувствуется
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Domenico Cippitelli/NurPhoto
"Ювентус" после разгрома "Комо" разбил еще и "Верону" - причем на ее поле.
Туринцы позволили сопернику всего раз пробить в створ своих ворот, а вот сами планомерно уничтожали его защиту. Качественная работа — Тьяго Мотта преображает "Юве" на глазах.
2-й тур Серии А. Верона. "Маркантонио Бентегоди"
"Верона" - "Ювентус" - 0:3
Голы: Влахович, 28, 53 (с пенальти), Савона, 39
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