Второй разгром подряд. Верона — Ювентус 0:3. Видео голов и обзор матча

"Ювентус" после разгрома "Комо" разбил еще и "Верону" - причем на ее поле.

Туринцы позволили сопернику всего раз пробить в створ своих ворот, а вот сами планомерно уничтожали его защиту. Качественная работа — Тьяго Мотта преображает "Юве" на глазах.

2-й тур Серии А. Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Верона" - "Ювентус" - 0:3

Голы: Влахович, 28, 53 (с пенальти), Савона, 39