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Третья победа из трех. Райо Вальекано — Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча

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Каталонцы возглавили таблицу Примеры

Третья победа из трех. Райо Вальекано — Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto

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"Барселона" победила на крайне непростом для себя стадионе, где не имела успеха в Ла Лиге с 2018 года.

Героем матча стал дебютант каталонцев Дани Ольмо — он забил решающий гол. Кроме того, отмечаем, что "Барса" выиграла все три стартовых матча сезона с одинаковым счетом 2:1 — все остальные в Испании уже оступались.

3-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Барселона" - 1:2

Голы: Унаи Лопес, 9 — Педри, 60, Ольмо, 82

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