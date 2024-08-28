  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Чехи — в группе ЛЧ. Спарта — Мальме 2:0. Видео голов и обзор матча
В тренде

Чехи — в группе ЛЧ. Спарта — Мальме 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Без шансов для скандинавов

Чехи — в группе ЛЧ. Спарта — Мальме 2:0. Видео голов и обзор матча

Фото: x.com/ACSparta_CZ

UA-Футбол
Новина українською

"Спарта" в первом матче в Швеции победила "Мальме" 2:0 и сегодня доказала неслучайность того успеха.

Команды обменялись незабитыми пенальти в первом тайме, но несмотря на все усилия "Мальме", преимущества он не заработал, а в концовке "Спарта" еще и на контратаках его поймала. Теперь именно пражане сыграют в группе Лиги чемпионов.

Плей-офф раунд квалификации ЛЧ. Прага. "Епет Арена"

"Спарта" - "Мальме" - 2:0

Голы: Хараслин, 80 (с пенальти), Ррахмани, 83

По теме
yellow-arrow
Третья победа из трех. Райо Вальекано — Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Семь голов в первом матче третьего тура Ла Лиги. Вильярреал - Сельта 4:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Второй разгром подряд. Верона — Ювентус 0:3. Видео голов и обзор матча
Мальме Спарта (Прага)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости