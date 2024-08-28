Чехи — в группе ЛЧ. Спарта — Мальме 2:0. Видео голов и обзор матча
Без шансов для скандинавов
Фото: x.com/ACSparta_CZ
"Спарта" в первом матче в Швеции победила "Мальме" 2:0 и сегодня доказала неслучайность того успеха.
Команды обменялись незабитыми пенальти в первом тайме, но несмотря на все усилия "Мальме", преимущества он не заработал, а в концовке "Спарта" еще и на контратаках его поймала. Теперь именно пражане сыграют в группе Лиги чемпионов.
Плей-офф раунд квалификации ЛЧ. Прага. "Епет Арена"
"Спарта" - "Мальме" - 2:0
Голы: Хараслин, 80 (с пенальти), Ррахмани, 83
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