Чехи — в группе ЛЧ. Спарта — Мальме 2:0. Видео голов и обзор матча

"Спарта" в первом матче в Швеции победила "Мальме" 2:0 и сегодня доказала неслучайность того успеха.

Команды обменялись незабитыми пенальти в первом тайме, но несмотря на все усилия "Мальме", преимущества он не заработал, а в концовке "Спарта" еще и на контратаках его поймала. Теперь именно пражане сыграют в группе Лиги чемпионов.

Плей-офф раунд квалификации ЛЧ. Прага. "Епет Арена"

"Спарта" - "Мальме" - 2:0

Голы: Хараслин, 80 (с пенальти), Ррахмани, 83