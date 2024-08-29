  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Дубль и ассист от Цыганкова. Жирона — Осасуна 4:0. Видео голов и обзор матча
В тренде

Дубль и ассист от Цыганкова. Жирона — Осасуна 4:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Полное доминирование

Дубль и ассист от Цыганкова. Жирона — Осасуна 4:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" дома не заметила сопротивления "Осасуны", которая даже ни разу не пробила в сторону (!) ворот каталонцев.

Да, это была игра в одни ворота, и наш Виктор Цыганков чувствовал себя в ней, словно рыба в воде. В первом тайме с его передачи был открыт счет, а уже во второй половине украинец его удвоил.

3-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Осасуна" - 4:0

Голы: Хиль, 34, Цыганков, 53, Абель Руис, 56, Стуани, 90

По теме
yellow-arrow
Чемпион Турции остаётся без ЛЧ. Галатасарай - Янг Бойз 0:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Третья победа из трех. Райо Вальекано — Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Чехи — в группе ЛЧ. Спарта — Мальме 2:0. Видео голов и обзор матча
Осасуна (Памплона) Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости