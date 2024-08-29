Гол и ассист от Цыганкова. Жирона — Осасуна 4:0. Видео голов и обзор матча
Полное доминирование
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Жирона" дома не заметила сопротивления "Осасуны", которая даже ни разу не пробила в сторону (!) ворот каталонцев.
Да, это была игра в одни ворота, и наш Виктор Цыганков чувствовал себя в ней, словно рыба в воде. В первом тайме с его передачи был открыт счет, а уже во второй половине украинец его удвоил.
3-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" - "Осасуна" - 4:0
Голы: Хиль, 34, Цыганков, 53, Абель Руис, 56, Стуани, 90
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Long (Одесса)
29.08.2024 в 23:31
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