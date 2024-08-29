Гол и ассист от Цыганкова. Жирона — Осасуна 4:0. Видео голов и обзор матча

"Жирона" дома не заметила сопротивления "Осасуны", которая даже ни разу не пробила в сторону (!) ворот каталонцев.

Да, это была игра в одни ворота, и наш Виктор Цыганков чувствовал себя в ней, словно рыба в воде. В первом тайме с его передачи был открыт счет, а уже во второй половине украинец его удвоил.

3-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Осасуна" - 4:0

Голы: Хиль, 34, Цыганков, 53, Абель Руис, 56, Стуани, 90