У Мбаппе и Анчелотти проблемы. Лас-Пальмас — Реал 1:1. Видео голов и обзор матча

"Реал" на Канарах создал не так много шансов и в итоге поделил очки с местным "Лас-Пальмасом".

Килиан Мбаппе не забил в третьем туре подряд; он без голов в Ла Лиге. Также у Мадрида провал в черновой работе — команда выполнила в 2,5 меньше отборов мяча, чем соперник, который за счет жесткости и дисциплины даже не позволил "Реалу" провести финальный штурм.

3-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"

"Лас-Пальмас" - "Реал Мадрид" - 1:1

Голы: Молейро, 5 — Винисиус, 69 (с пенальти)