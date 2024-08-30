У Мбаппе и Анчелотти проблемы. Лас-Пальмас — Реал 1:1. Видео голов и обзор матча
Вторая осечка в трех турах для чемпиона
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun
"Реал" на Канарах создал не так много шансов и в итоге поделил очки с местным "Лас-Пальмасом".
Килиан Мбаппе не забил в третьем туре подряд; он без голов в Ла Лиге. Также у Мадрида провал в черновой работе — команда выполнила в 2,5 меньше отборов мяча, чем соперник, который за счет жесткости и дисциплины даже не позволил "Реалу" провести финальный штурм.
3-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"
"Лас-Пальмас" - "Реал Мадрид" - 1:1
Голы: Молейро, 5 — Винисиус, 69 (с пенальти)
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