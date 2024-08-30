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У Мбаппе и Анчелотти проблемы. Лас-Пальмас — Реал 1:1. Видео голов и обзор матча

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Вторая осечка в трех турах для чемпиона

У Мбаппе и Анчелотти проблемы. Лас-Пальмас — Реал 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun

UA-Футбол
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"Реал" на Канарах создал не так много шансов и в итоге поделил очки с местным "Лас-Пальмасом".

Килиан Мбаппе не забил в третьем туре подряд; он без голов в Ла Лиге. Также у Мадрида провал в черновой работе — команда выполнила в 2,5 меньше отборов мяча, чем соперник, который за счет жесткости и дисциплины даже не позволил "Реалу" провести финальный штурм.

3-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"

"Лас-Пальмас" - "Реал Мадрид" - 1:1

Голы: Молейро, 5 — Винисиус, 69 (с пенальти)

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Реал (Мадрид) Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)
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