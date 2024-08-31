Чемпион разбил победителя ЛЕ. Интер — Аталанта 4:0. Видео голов и обзор матча

Не удалось обескровленной потерями "Аталанте" дать равный бой "Интеру" на его поле.

Бергамаски имели свои моменты, но Ретеги, Самарджич и Дзаппакоста их запороли, в то время, как форварды Нерадзурри были клинически точны. Банально, но это называется "превосходством в классе".

3-й тур Серии А. Милан. "Сан Сиро"

"Интер" - "Аталанта" - 4:0

Голы: Джимсити, 3 (автогол), Барелла, 10, Тюрам, 47, 56