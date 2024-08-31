Чемпион разбил победителя ЛЕ. Интер — Аталанта 4:0. Видео голов и обзор матча
Неожиданно легко
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio
Не удалось обескровленной потерями "Аталанте" дать равный бой "Интеру" на его поле.
Бергамаски имели свои моменты, но Ретеги, Самарджич и Дзаппакоста их запороли, в то время, как форварды Нерадзурри были клинически точны. Банально, но это называется "превосходством в классе".
3-й тур Серии А. Милан. "Сан Сиро"
"Интер" - "Аталанта" - 4:0
Голы: Джимсити, 3 (автогол), Барелла, 10, Тюрам, 47, 56
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