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Чемпион разбил победителя ЛЕ. Интер — Аталанта 4:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Неожиданно легко

Чемпион разбил победителя ЛЕ. Интер — Аталанта 4:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio

UA-Футбол
Новина українською

Не удалось обескровленной потерями "Аталанте" дать равный бой "Интеру" на его поле.

Бергамаски имели свои моменты, но Ретеги, Самарджич и Дзаппакоста их запороли, в то время, как форварды Нерадзурри были клинически точны. Банально, но это называется "превосходством в классе".

3-й тур Серии А. Милан. "Сан Сиро"

"Интер" - "Аталанта" - 4:0

Голы: Джимсити, 3 (автогол), Барелла, 10, Тюрам, 47, 56

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