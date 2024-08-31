Бесподобные каталонцы. Барселона — Вальядолид 7:0. Видео голов и обзор матча

"Барселона" так поиздевалась дома над "Вальядолидом", что теперь сложно не воспринимать всерьез ее претензии на титул.

Очень, очень сильна команда Флика — здорово двигает мяч, прессингует, очень разнообразно атакует и создает моменты. Несчастная "Пусела" сопротивлялась минут двадцать, а дальше было просто показательное выступление.

4-й тур Примеры. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" - "Вальядолид" - 7:0

Голы: Рафинья, 20, 64, 72, Левандовский, 24, Кунде, 45+2, Ольмо, 82, Ферран Торрес, 85