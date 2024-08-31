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Бесподобные каталонцы. Барселона — Вальядолид 7:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Это было блестяще!

Бесподобные каталонцы. Барселона — Вальядолид 7:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Javier Borrego/Europa Press

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" так поиздевалась дома над "Вальядолидом", что теперь сложно не воспринимать всерьез ее претензии на титул.

Очень, очень сильна команда Флика — здорово двигает мяч, прессингует, очень разнообразно атакует и создает моменты. Несчастная "Пусела" сопротивлялась минут двадцать, а дальше было просто показательное выступление.

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"Барселона" - "Вальядолид" - 7:0

Голы: Рафинья, 20, 64, 72, Левандовский, 24, Кунде, 45+2, Ольмо, 82, Ферран Торрес, 85

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