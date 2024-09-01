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Россонери по-прежнему без побед. Лацио — Милан 2:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Матч веселый, а ситуация сложная

Россонери по-прежнему без побед. Лацио — Милан 2:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Photo Agency

UA-Футбол
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"Милан" после трех туров Серии А имеет в активе два очка. Не даются победы команды с тех пор, как ее возглавил Паулу Фонсека.

Сегодня в Риме Россонери контролировали события в первом тайме, но стоило "Орлам" поджать — и у "Милана" сразу возникли проблемы. Замены от Фонсеки позволили избежать поражения, но не более того.

3-й тур Серии А. Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Милан" - 2:2

Голы: Кастельянос, 62, Дья, 66 — Павлович, 8, Рафаэл Леау, 72

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Лацио (Рим) Милан
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