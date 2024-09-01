Россонери по-прежнему без побед. Лацио — Милан 2:2. Видео голов и обзор матча
Матч веселый, а ситуация сложная
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"Милан" после трех туров Серии А имеет в активе два очка. Не даются победы команды с тех пор, как ее возглавил Паулу Фонсека.
Сегодня в Риме Россонери контролировали события в первом тайме, но стоило "Орлам" поджать — и у "Милана" сразу возникли проблемы. Замены от Фонсеки позволили избежать поражения, но не более того.
3-й тур Серии А. Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" - "Милан" - 2:2
Голы: Кастельянос, 62, Дья, 66 — Павлович, 8, Рафаэл Леау, 72
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