Россонери по-прежнему без побед. Лацио — Милан 2:2. Видео голов и обзор матча

"Милан" после трех туров Серии А имеет в активе два очка. Не даются победы команды с тех пор, как ее возглавил Паулу Фонсека.

Сегодня в Риме Россонери контролировали события в первом тайме, но стоило "Орлам" поджать — и у "Милана" сразу возникли проблемы. Замены от Фонсеки позволили избежать поражения, но не более того.

3-й тур Серии А. Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Милан" - 2:2

Голы: Кастельянос, 62, Дья, 66 — Павлович, 8, Рафаэл Леау, 72