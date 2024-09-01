АПЛ. Челси - Кристал Пэлас 1:1. Видео голов и обзор матча
Лондонское противостояние
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В 3-м туре АПЛ встречались между собой "Челси" и "Кристал Пэлас". Кардинально разные таймы лишь подтвердились голами и счетом. Если в первой части игры «синие» показали уверенное выступление с забитым мячом, то во второй части в действиях футболистов Марески наблюдалась растерянность.
Гости, хотя и не создавали опасных моментов, сумели забить и добыть для себя ничью. К слову, Михаил Мудрик вышел за "Челси" на 74-й минуте игры.
АПЛ, 3-й тур
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
"Челси" - "Кристал Пэлас“ 1:1
Голы: Джексон (25) - Эзе (54)
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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