Машина завелась. Севилья — Жирона 0:2. Видео голов и обзор матча

"Жирона" выиграла второй кряду матч в чемпионате всухую — на сей раз, каталонцы торжествовали на "Писхуане", где оказались эффективнее хозяев.

"Нервион" создал больше моментов, чаще пробивал по воротам, но что с того? "Жирона" забила в первой же серьезной атаке, а затем удвоила преимущество с пенальти.

4-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Жирона" - 0:2

Голы: Мартин, 41, Абель Руис, 73 (с пенальти)