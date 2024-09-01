Машина завелась. Севилья — Жирона 0:2. Видео голов и обзор матча
Каталонцы напоминают о своем статусе
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joaquin Corchero/Europa Press
"Жирона" выиграла второй кряду матч в чемпионате всухую — на сей раз, каталонцы торжествовали на "Писхуане", где оказались эффективнее хозяев.
"Нервион" создал больше моментов, чаще пробивал по воротам, но что с того? "Жирона" забила в первой же серьезной атаке, а затем удвоила преимущество с пенальти.
4-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" - "Жирона" - 0:2
Голы: Мартин, 41, Абель Руис, 73 (с пенальти)
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