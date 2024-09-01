АПЛ. Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1. Видео голов и обзор матча
Все мячи забили "сороки"
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В 3-м туре АПЛ "Ньюкасл" на своем поле одолел "Тоттенхэм". Гости больше работали с мячом, но в финальной части атаки не могли создать что-то опасное. Поплатились за это пропущенным голом на 37-й минуте.
Во втором тайме "Тоттенхэм", конечно, был острее, и даже сравнял счет благодаря автоголу. Но "сороки" этот поединок отдавать не хотели. Гол Исака в конце игры приносит им 3 очка.
Английская Премьер-лига, третий тур
«Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл)
Главный арбитр: Роберт Джонс
"Ньюкасл" - "Тоттенхэм“ 2:1
Голы: Барнс 37, Исак 78 - Берн 56 (авт.)
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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