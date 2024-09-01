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АПЛ. Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Все мячи забили "сороки"

АПЛ. Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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В 3-м туре АПЛ "Ньюкасл" на своем поле одолел "Тоттенхэм". Гости больше работали с мячом, но в финальной части атаки не могли создать что-то опасное. Поплатились за это пропущенным голом на 37-й минуте.

Во втором тайме "Тоттенхэм", конечно, был острее, и даже сравнял счет благодаря автоголу. Но "сороки" этот поединок отдавать не хотели. Гол Исака в конце игры приносит им 3 очка.

Английская Премьер-лига, третий тур

«Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл)

Главный арбитр: Роберт Джонс

"Ньюкасл" - "Тоттенхэм“ 2:1

Голы: Барнс 37, Исак 78 - Берн 56 (авт.)

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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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