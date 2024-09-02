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Килиана прорвало. Реал Мадрид — Бетис 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Непростая победа чемпиона

Килиана прорвало. Реал Мадрид — Бетис 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

UA-Футбол
Новина українською

“Реал” имел массу проблем против “Бетиса”, мог даже пропустить, но все же вырвал победу за счет огромного старания всех игроков на поле.

Пас Феде на первый гол абсолютно гениален. Ну, и дубль Килиана Мбаппе отмечаем тоже — в стартовых семи таймах в Ла Лиге французу не везло, и вот сегодня наконец мячи полетели, куда надо.

4-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Бетис" - 2:0

Голы: Мбаппе, 67, 75 (с пенальти)

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Комментарии
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ero-ua
02.09.2024 в 01:19
❤️Здесь вы можете сн­ять с девушки одежду и увидеть ее обна­женной) Рекомендую попробовать ➤ Ja.cat/eroua
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Комментарии 1
avatar
ero-ua
02.09.2024 в 01:19
❤️Здесь вы можете сн­ять с девушки одежду и увидеть ее обна­женной) Рекомендую попробовать ➤ Ja.cat/eroua
Ответить
0
0

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