Килиана прорвало. Реал Мадрид — Бетис 2:0. Видео голов и обзор матча
Непростая победа чемпиона
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
“Реал” имел массу проблем против “Бетиса”, мог даже пропустить, но все же вырвал победу за счет огромного старания всех игроков на поле.
Пас Феде на первый гол абсолютно гениален. Ну, и дубль Килиана Мбаппе отмечаем тоже — в стартовых семи таймах в Ла Лиге французу не везло, и вот сегодня наконец мячи полетели, куда надо.
4-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Бетис" - 2:0
Голы: Мбаппе, 67, 75 (с пенальти)
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ero-ua
02.09.2024 в 01:19
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