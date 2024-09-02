Одной левой. Лилль — ПСЖ 1:3. Видео голов и обзор матча
"Догам" не хватило сил после "Славии"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Geert van Erven/Soccrates
"Лилль" на неделе в очень нервном матче со "Славией" вырвал путевку в ЛЧ и так устал, что на "ПСЖ" не выпустил пару основных игроков во главе с лучшим бомбардиром Джонатаном Дэвидом. Надо ли говорить, как это сказалось на игре?
Париж разорвал соперника обычными финтами 1 в 1. Дембеле, Барколя, а позже и Дуэ делали, что хотели, и это все могло обернуться гораздо более крупными цифрами на табло.
3-й тур Лиги 1. Лилль. "Пьер Моруа"
"Лилль" - "ПСЖ" - 1:3
Голы: Жегрова, 78 — Витинья, 33 (с пенальти), Барколя, 36, Коло Муани, 90+2
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ero-ua
02.09.2024 в 01:19
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