Одной левой. Лилль — ПСЖ 1:3. Видео голов и обзор матча

"Лилль" на неделе в очень нервном матче со "Славией" вырвал путевку в ЛЧ и так устал, что на "ПСЖ" не выпустил пару основных игроков во главе с лучшим бомбардиром Джонатаном Дэвидом. Надо ли говорить, как это сказалось на игре?

Париж разорвал соперника обычными финтами 1 в 1. Дембеле, Барколя, а позже и Дуэ делали, что хотели, и это все могло обернуться гораздо более крупными цифрами на табло.

3-й тур Лиги 1. Лилль. "Пьер Моруа"

"Лилль" - "ПСЖ" - 1:3

Голы: Жегрова, 78 — Витинья, 33 (с пенальти), Барколя, 36, Коло Муани, 90+2