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Юбилей Криштиану. Португалия — Хорватия 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Справедливая победа "Селессау"

Юбилей Криштиану. Португалия — Хорватия 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Carlos Rodrigues - UEFA/UEFA

UA-Футбол
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Португалия дома победила Хорватию в боевом противостоянии, героем которого оказался Диогу Далот, забивший и в свои, и в чужие ворота.

По итогу "Шашечные" уступили из-за нехватки мастерства и смелости перед воротами — качеств, которых все еще хватает 39-летнему Криштиану Роналду, забившему свой 900-й гол в карьере.

1-й тур Лиги наций. Лиссабон. "Эштадиу да Луж"

Португалия — Хорватия — 2:1

Голы: Далот, 7, Роналду, 34 — Далот, 41 (автогол)

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