Юбилей Криштиану. Португалия — Хорватия 2:1. Видео голов и обзор матча
Справедливая победа "Селессау"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Carlos Rodrigues - UEFA/UEFA
Португалия дома победила Хорватию в боевом противостоянии, героем которого оказался Диогу Далот, забивший и в свои, и в чужие ворота.
По итогу "Шашечные" уступили из-за нехватки мастерства и смелости перед воротами — качеств, которых все еще хватает 39-летнему Криштиану Роналду, забившему свой 900-й гол в карьере.
1-й тур Лиги наций. Лиссабон. "Эштадиу да Луж"
Португалия — Хорватия — 2:1
Голы: Далот, 7, Роналду, 34 — Далот, 41 (автогол)
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