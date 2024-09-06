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Нати заканчивали вдевятером. Дания — Швейцария 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Проблемы с дисциплиной

Нати заканчивали вдевятером. Дания — Швейцария 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ulrik Pedersen/NurPhoto

UA-Футбол
Новина українською

Швейцария и Дания в первом тайме выглядели двумя равными по классу командами, но затем у "Нати" куда-то исчезла дисциплина.

Сперва на удаление нарвался Нико Эльведи, а на 80-х минутах две подряд желтых схлопотал капитан Гранит Джака, что не оставило швейцарцам шансов на успех.

1-й тур Лиги наций. Копенгаген. "Паркен"

Дания — Швейцария — 2:0

Голы: Доргу, 82, Хейбьерг, 90+1

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