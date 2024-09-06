Бразилия - Эквадор. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
Бразилия - Эквадор. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jack Thomas - WWFC/Wolves
В ночь с 6-го на 7-е сентября в Южной Америке состоится матч отбора к ЧМ-2026, в котором Бразилия примет Эквадор.
Интересно, что после 6 туров Эквадор обходит бразильцев в турнирной таблице – 5 место и 8 очков и 6 место и 7 очков.
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Так что матч для "Канаринья" точно не будет проходным.
Отметим, что поединок начнется 7 сентября в 4:00 по Киеву.
Игру можно будет посмотреть на телеканале Megogo Футбол 1 или на платформе Megogo.
Бразилия - ЭквадорСмотреть трансляцию
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