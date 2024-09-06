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Бразилия - Эквадор. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

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Бразилия - Эквадор. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Бразилия - Эквадор. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jack Thomas - WWFC/Wolves

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 6-го на 7-е сентября в Южной Америке состоится матч отбора к ЧМ-2026, в котором Бразилия примет Эквадор.

Интересно, что после 6 туров Эквадор обходит бразильцев в турнирной таблице – 5 место и 8 очков и 6 место и 7 очков.

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Так что матч для "Канаринья" точно не будет проходным.

Отметим, что поединок начнется 7 сентября в 4:00 по Киеву.

Игру можно будет посмотреть на телеканале Megogo Футбол 1 или на платформе Megogo.

Трансляция матча
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Бразилия - Эквадор
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