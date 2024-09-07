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Яркое возвращение Луческу. Косово — Румыния 0:3. Видео голов и обзор матча

Видео

Косовары проиграли по всем статьям

Яркое возвращение Луческу. Косово — Румыния 0:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Nicodim/NurPhoto

UA-Футбол
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79-летний Мирча Луческу провел первый матч во главе сборной Румынии с 1986 года, и все прошло замечательно — Косово размазали на его поле.

Румыны вчетверо чаще пробивали в створ ворот, дважды обстукали каркас, забили три безответных мяча, а соперник сподобился только на удаление.

1-й тур Лиги наций. Приштина. "Фадиль Вокрри"

Косово — Румыния — 0:3

Голы: Ман, 40, Марин, 51 (с пенальти), Дрэгуш, 82

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