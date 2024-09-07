Яркое возвращение Луческу. Косово — Румыния 0:3. Видео голов и обзор матча
Косовары проиграли по всем статьям
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Nicodim/NurPhoto
79-летний Мирча Луческу провел первый матч во главе сборной Румынии с 1986 года, и все прошло замечательно — Косово размазали на его поле.
Румыны вчетверо чаще пробивали в створ ворот, дважды обстукали каркас, забили три безответных мяча, а соперник сподобился только на удаление.
1-й тур Лиги наций. Приштина. "Фадиль Вокрри"
Косово — Румыния — 0:3
Голы: Ман, 40, Марин, 51 (с пенальти), Дрэгуш, 82
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Отбор на ЧЕ-2025. Украина U-21 – Сербия U-21 2:1. Седьмая подряд победа
- Украина U-21 – Сербия U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
- Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре
- Нати заканчивали вдевятером. Дания — Швейцария 2:0. Видео голов и обзор матча
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн