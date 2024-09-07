Мяч на 13-й секунде не помог. Франция — Италия 1:3. Видео голов и обзор матча
У "Ле Бле" снова проблемы
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Крайне неожиданно прошел матч между двумя тяжеловесами европейского футбола. Французы открыли счет уже на 13-й секунде поединка, но дальше итальянцы были намного лучшее, острее, качественнее.
Гол Димарко — просто сказка. Ну, и отметим, что Франция пропустила от Италии трижды впервые с далекого 1954 года.
1-й тур Лиги наций. Париж. "Парк де Пренс"
Франция — Италия — 1:3
Голы: Барколя, 1 — Димарко, 30, Фраттези, 50, Распадори, 74
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