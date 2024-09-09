Разгром вдесятером от чемпиона. Швейцария — Испания 1:4. Видео голов и обзор матча
"Красная фурия" показала завидный характер
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Daniela Porcelli/Eurasia Sport Images
Испания ярко начала матч в Швейцарии, забила 2 гола, но уже на 20-й минуте оказалась в меньшинстве после фола последней надежды от Робина Ле Нормана.
Далеко не каждая сборная способна отбегать 70 минут и не потерять победу, но Испания — это новый гегемон, так что они не только не проиграли, но даже нарастили преимущество, забив еще дважды во втором тайме. Браво!
2-й тур Лиги наций. Ланси. "Стад де Женев"
Швейцария — Испания — 1:4
Голы: Амдуни, 40 — Хоселу, 4, Фабиан Руис, 13, 77, Ферран Торрес, 80
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