39-летний Роналду приносит победу. Португалия — Шотландия 2:1. Видео голов и обзор матча
Еще один подвиг ветерана
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Craig Williamson/SNS Group
Португалия быстро пропустила от Шотландии, но затем перехватила инициативу и полностью доминировала в матче. 26:5 по ударам, 69% — 31% по владению мячом, 12:6 по угловым.
Единственное, чего не хватало Селессау долгое время — это голы, и на 88-й минуте включаться пришлось суперветерану Криштиану Роналду, который и в 39 лет не растерял голевого чутья.
2-й тур Лиги наций. Лиссабон. "Эштадиу да Луж"
Португалия — Шотландия — 2:1
Голы: Бруну Фернандеш, 54, Роналду, 88 — Мактоминей, 7
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