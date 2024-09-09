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39-летний Роналду приносит победу. Португалия — Шотландия 2:1. Видео голов и обзор матча

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Еще один подвиг ветерана

39-летний Роналду приносит победу. Португалия — Шотландия 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Craig Williamson/SNS Group

UA-Футбол
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Португалия быстро пропустила от Шотландии, но затем перехватила инициативу и полностью доминировала в матче. 26:5 по ударам, 69% — 31% по владению мячом, 12:6 по угловым.

Единственное, чего не хватало Селессау долгое время — это голы, и на 88-й минуте включаться пришлось суперветерану Криштиану Роналду, который и в 39 лет не растерял голевого чутья.

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Португалия — Шотландия — 2:1

Голы: Бруну Фернандеш, 54, Роналду, 88 — Мактоминей, 7

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