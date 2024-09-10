Скуадра Адзурра — лидер. Израиль — Италия 1:2. Видео голов и обзор матча
Победа на классе
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Израиль из-за войны проводит домашние матчи в Венгрии, и это точно не идет ему на пользу. Италия сегодня чувствовала себя комфортно почти все 90 минут.
Победный мяч по итогу забил Мойзе Кен, здорово начавший также сезон и в "Фиорентине". В таблице же у итальянцев после 2 туров 6 очков из 6.
2-й тур Лиги наций. Будапешт. "Йожеф Божик"
Израиль — Италия — 1:2
Голы: Абу Фани, 90 — Фраттези, 38, Кен, 62
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