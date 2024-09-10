Скуадра Адзурра — лидер. Израиль — Италия 1:2. Видео голов и обзор матча

Израиль из-за войны проводит домашние матчи в Венгрии, и это точно не идет ему на пользу. Италия сегодня чувствовала себя комфортно почти все 90 минут.

Победный мяч по итогу забил Мойзе Кен, здорово начавший также сезон и в "Фиорентине". В таблице же у итальянцев после 2 туров 6 очков из 6.

2-й тур Лиги наций. Будапешт. "Йожеф Божик"

Израиль — Италия — 1:2

Голы: Абу Фани, 90 — Фраттези, 38, Кен, 62