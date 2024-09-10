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Скуадра Адзурра — лидер. Израиль — Италия 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Победа на классе

Скуадра Адзурра — лидер. Израиль — Италия 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Image Photo Agency

UA-Футбол
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Израиль из-за войны проводит домашние матчи в Венгрии, и это точно не идет ему на пользу. Италия сегодня чувствовала себя комфортно почти все 90 минут.

Победный мяч по итогу забил Мойзе Кен, здорово начавший также сезон и в "Фиорентине". В таблице же у итальянцев после 2 туров 6 очков из 6.

2-й тур Лиги наций. Будапешт. "Йожеф Божик"

Израиль — Италия — 1:2

Голы: Абу Фани, 90 — Фраттези, 38, Кен, 62

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Национальная сборная Италии национальная сборная Израиля
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