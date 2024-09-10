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Без Мбаппе и Гризманна лучше. Франция — Бельгия 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Могли забить и больше

Без Мбаппе и Гризманна лучше. Франция — Бельгия 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Harry Langer/DeFodi Images

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Дидье Дешам после домашнего поражения от Италии пошел на революцию, задвинул в запас Килиана Мбаппе и Антуана Гризманна, и Франция наконец забегала. 25:9 по ударам — это сильно.

Даже Усман Дембеле сегодня вспомнил, как забивать голы. Тем временем Бельгия после смены поколений ожидаемо деградирует.

2-й тур Лиги наций. Лион. "Стад Лионнэ"

Франция — Бельгия — 2:0

Голы: Коло Муани, 29, Дембеле, 57

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