Без Мбаппе и Гризманна лучше. Франция — Бельгия 2:0. Видео голов и обзор матча

Дидье Дешам после домашнего поражения от Италии пошел на революцию, задвинул в запас Килиана Мбаппе и Антуана Гризманна, и Франция наконец забегала. 25:9 по ударам — это сильно.

Даже Усман Дембеле сегодня вспомнил, как забивать голы. Тем временем Бельгия после смены поколений ожидаемо деградирует.

2-й тур Лиги наций. Лион. "Стад Лионнэ"

Франция — Бельгия — 2:0

Голы: Коло Муани, 29, Дембеле, 57