  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Слишком легко для Кейна. Англия — Финляндия 2:0. Видео голов и обзор матча
В тренде

Слишком легко для Кейна. Англия — Финляндия 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Сенсацией даже не пахло

Слишком легко для Кейна. Англия — Финляндия 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Nick Potts/PA Images

UA-Футбол
Новина українською

Англия без малейших усилий победила дома Финляндию. 22:2 по ударам, 8:0 по ударам в створ — по правде, это чудо, что обошлось без разгрома.

Единственные голы "Трех львов" забил их исторический бомбардир Гарри Кейн. Ну, и еще отметим, что эта вторая кряду победу Англии под руководством ирландца Ли Карсли.

2-й тур Лиги наций. Лондон. "Уэмбли"

Англия — Финляндия — 2:0

Голы: Кейн, 57, 76

По теме
yellow-arrow
Шоу грандов. Нидерланды — Германия 2:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Решающий гол Холанда. Норвегия - Австрия 2:1. Видеообзор матча
yellow-arrow
Хет-трик новичка Бенфики. Турция - Исландия 3:1. Видео голов и обзор матча
Сборная Финляндии по футболу Национальная сборная Англии
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости