Слишком легко для Кейна. Англия — Финляндия 2:0. Видео голов и обзор матча

Англия без малейших усилий победила дома Финляндию. 22:2 по ударам, 8:0 по ударам в створ — по правде, это чудо, что обошлось без разгрома.

Единственные голы "Трех львов" забил их исторический бомбардир Гарри Кейн. Ну, и еще отметим, что эта вторая кряду победу Англии под руководством ирландца Ли Карсли.

2-й тур Лиги наций. Лондон. "Уэмбли"

Англия — Финляндия — 2:0

Голы: Кейн, 57, 76