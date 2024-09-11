Слишком легко для Кейна. Англия — Финляндия 2:0. Видео голов и обзор матча
Сенсацией даже не пахло
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Nick Potts/PA Images
Англия без малейших усилий победила дома Финляндию. 22:2 по ударам, 8:0 по ударам в створ — по правде, это чудо, что обошлось без разгрома.
Единственные голы "Трех львов" забил их исторический бомбардир Гарри Кейн. Ну, и еще отметим, что эта вторая кряду победу Англии под руководством ирландца Ли Карсли.
2-й тур Лиги наций. Лондон. "Уэмбли"
Англия — Финляндия — 2:0
Голы: Кейн, 57, 76
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