Шоу грандов. Нидерланды — Германия 2:2. Видео голов и обзор матча
Это было зрелищно
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Lars Baron
Нидерланды и Германия выдали интересный поединок, в котором Бундестим больше владела мячом, но Оранье очень эффективно контратаковали.
Итог? Голов было много. И еще запомнилась ужасная игра Джонатана Та из "Байера" - кто его только не возил! Вероятно, Юлиану Нагельсману есть смысл обдумать новую пару центрбеков.
2-й тур Лиги наций. Амстердам. "Йохан Кройф Арена"
Нидерланды — Германия — 2:2
Голы: Рейндерс, 2, Дюмфрис, 50 — Ундав, 38, Киммих, 45+3
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