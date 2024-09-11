Шоу грандов. Нидерланды — Германия 2:2. Видео голов и обзор матча

Нидерланды и Германия выдали интересный поединок, в котором Бундестим больше владела мячом, но Оранье очень эффективно контратаковали.

Итог? Голов было много. И еще запомнилась ужасная игра Джонатана Та из "Байера" - кто его только не возил! Вероятно, Юлиану Нагельсману есть смысл обдумать новую пару центрбеков.

2-й тур Лиги наций. Амстердам. "Йохан Кройф Арена"

Нидерланды — Германия — 2:2

Голы: Рейндерс, 2, Дюмфрис, 50 — Ундав, 38, Киммих, 45+3