Россонери прорвало. Милан — Венеция 4:0. Видео голов и обзор матча
Первая победа в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stefano Guidi
"Милан" впервые победил в новой Серии А, набросав в ворота новичка элиты четыре гола за стартовые 30 минут.
"Венеция", по правде, даже не сопротивлялась, и 8:1 по ударам в створ очень выразительны. Все, на что хватило гостей — это удаление в концовке матча. Очень слабо от команды Ди Франческо.
5-й тур Серии А. Милан. "Сан Сиро"
"Милан" - "Венеция" - 4:0
Голы: Тео Эрнандес, 2, Фофана, 16, Пулишич, 25 (с пенальти), Абрахам, 29 (с пенальти)
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