Россонери прорвало. Милан — Венеция 4:0. Видео голов и обзор матча

"Милан" впервые победил в новой Серии А, набросав в ворота новичка элиты четыре гола за стартовые 30 минут.

"Венеция", по правде, даже не сопротивлялась, и 8:1 по ударам в створ очень выразительны. Все, на что хватило гостей — это удаление в концовке матча. Очень слабо от команды Ди Франческо.

5-й тур Серии А. Милан. "Сан Сиро"

"Милан" - "Венеция" - 4:0

Голы: Тео Эрнандес, 2, Фофана, 16, Пулишич, 25 (с пенальти), Абрахам, 29 (с пенальти)