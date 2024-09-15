  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Россонери прорвало. Милан — Венеция 4:0. Видео голов и обзор матча
В тренде

Россонери прорвало. Милан — Венеция 4:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Первая победа в сезоне

Россонери прорвало. Милан — Венеция 4:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stefano Guidi

UA-Футбол
Новина українською

"Милан" впервые победил в новой Серии А, набросав в ворота новичка элиты четыре гола за стартовые 30 минут.

"Венеция", по правде, даже не сопротивлялась, и 8:1 по ударам в створ очень выразительны. Все, на что хватило гостей — это удаление в концовке матча. Очень слабо от команды Ди Франческо.

5-й тур Серии А. Милан. "Сан Сиро"

"Милан" - "Венеция" - 4:0

Голы: Тео Эрнандес, 2, Фофана, 16, Пулишич, 25 (с пенальти), Абрахам, 29 (с пенальти)

По теме
yellow-arrow
День Дембеле. ПСЖ — Брест 3:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
С помощью двух пенальти. Реал Сосьедад — Реал Мадрид 0:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Трубин пропустил на первой минуте матча против Санта-Клары
Милан Венеция
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости