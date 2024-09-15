С помощью двух пенальти. Реал Сосьедад — Реал Мадрид 0:2. Видео голов и обзор матча
"Сливочные" отскочили
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
"Реал" на "Аноэте" был близок к провалу, и трижды его спасал каркас ворот, прежде чем "Сливочные" вышли вперед.
И как вышли? Серхио Гомес сыграл рукой в своем штрафном. А затем еще Арамбуру наступил на ногу Винисиусу. По факту, оба пенальти чистые, но запомнилось и то, что без них Мадрид так и не забил.
5-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"
"Реал Сосьедад" - "Реал Мадрид" - 0:2
Голы: Винисиус, 58 (с пенальти), Мбаппе, 75 (с пенальти)
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