С помощью двух пенальти. Реал Сосьедад — Реал Мадрид 0:2. Видео голов и обзор матча

"Реал" на "Аноэте" был близок к провалу, и трижды его спасал каркас ворот, прежде чем "Сливочные" вышли вперед.

И как вышли? Серхио Гомес сыграл рукой в своем штрафном. А затем еще Арамбуру наступил на ногу Винисиусу. По факту, оба пенальти чистые, но запомнилось и то, что без них Мадрид так и не забил.

5-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Реал Мадрид" - 0:2

Голы: Винисиус, 58 (с пенальти), Мбаппе, 75 (с пенальти)