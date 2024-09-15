День Дембеле. ПСЖ — Брест 3:1. Видео голов и обзор матча
Париж не оступается
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mustafa Yalcin/Anadolu
Четвертая подряд победа на старте сезона для "ПСЖ", причем выглядит так, что парижане особо не напрягаются. Да, пропустили первыми, но 22:5 по ударам, 9:1 по угловым и 92% точности передач намекают, что борьбы не было.
Героем же выступил Усман Дембеле — он сегодня не только обыгрывал, но и нетипично для себя замыкал.
4-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"
"ПСЖ" - "Брест" - 3:1
Голы: Дембеле, 42, 74, Фабиан Руис, 73 — Дель Кастильо, 29 (с пенальти)
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