  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. День Дембеле. ПСЖ — Брест 3:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

День Дембеле. ПСЖ — Брест 3:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Париж не оступается

День Дембеле. ПСЖ — Брест 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mustafa Yalcin/Anadolu

UA-Футбол
Новина українською

Четвертая подряд победа на старте сезона для "ПСЖ", причем выглядит так, что парижане особо не напрягаются. Да, пропустили первыми, но 22:5 по ударам, 9:1 по угловым и 92% точности передач намекают, что борьбы не было.

Героем же выступил Усман Дембеле — он сегодня не только обыгрывал, но и нетипично для себя замыкал.

4-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Брест" - 3:1

Голы: Дембеле, 42, 74, Фабиан Руис, 73 — Дель Кастильо, 29 (с пенальти)

По теме
yellow-arrow
С помощью двух пенальти. Реал Сосьедад — Реал Мадрид 0:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Россонери прорвало. Милан — Венеция 4:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Трубин пропустил на первой минуте матча против Санта-Клары
Брест Пари Сен-Жермен
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости