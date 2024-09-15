Флик по-прежнему безупречен. Жирона — Барселона 1:4. Видео голов и обзор матча
Каталонское дерби под диктовку Блауграны
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
"Барселона" взяла реванш у "Жироны" за два поражения в прошлом сезоне, разбив ее прямо на "Монтиливи".
Ламин Ямаль впервые оформил дубль в Ла Лиге, Дани Ольмо забил в третьем матче кряду, да и в целом "Барса" выглядела очень сильно. У нее 5 побед из 5 на старте сезона — словно во времена Лео Месси.
5-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" - "Барселона" - 1:4
Голы: Стуани, 80 — Ямаль, 30, 37, Ольмо, 47, Педри, 64
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