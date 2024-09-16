Звездные новички забили. Атлетико — Валенсия 3:0. Видео голов и обзор матча

"Атлетико" на своем поле легко разбил кризисную "Валенсию", потерявшую по разным причинам треть основного состава.

Гризманн снова был лидером и забил, к этому все давно привыкли. А вот что в новинку — это голы от Конора Галлахера и Хулиана Альвареса — дебютные в Мадриде для новичков, приехавших летом из АПЛ.

5-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Валенсия" - 3:0

Голы: Галлахер, 39, Гризманн, 54, Альварес, 90+4