Звездные новички забили. Атлетико — Валенсия 3:0. Видео голов и обзор матча
Яркий вечер в исполнении "Матрасников"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
"Атлетико" на своем поле легко разбил кризисную "Валенсию", потерявшую по разным причинам треть основного состава.
Гризманн снова был лидером и забил, к этому все давно привыкли. А вот что в новинку — это голы от Конора Галлахера и Хулиана Альвареса — дебютные в Мадриде для новичков, приехавших летом из АПЛ.
5-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" - "Валенсия" - 3:0
Голы: Галлахер, 39, Гризманн, 54, Альварес, 90+4
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