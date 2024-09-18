Невероятный Куртуа и джокер Эндрик. Реал Мадрид — Штутгарт 3:1. Видео голов и обзор матча
Вымученная победа "Сливочных"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jan Woitas/picture alliance
"Реал" дома с большими проблемами одолел "Штутгарт", который играл смело, много атаковал и создал не меньше голевых шансов.
Героем встречи стал Тибо Куртуа — у кипера "Сливочных" 6 сэйвов. Также отмечаем голы в дебютном матче за "Реал" в ЛЧ от Мбаппе и Эндрика, причем бразилец третий раз в сезоне забил после выхода на замену.
1-й тур ЛЧ. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Штутгарт" - 3:1
Голы: Мбаппе, 46, Рюдигер, 83, Эндрик, 90+5 — Ундав, 68
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