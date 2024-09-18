Невероятный Куртуа и джокер Эндрик. Реал Мадрид — Штутгарт 3:1. Видео голов и обзор матча

"Реал" дома с большими проблемами одолел "Штутгарт", который играл смело, много атаковал и создал не меньше голевых шансов.

Героем встречи стал Тибо Куртуа — у кипера "Сливочных" 6 сэйвов. Также отмечаем голы в дебютном матче за "Реал" в ЛЧ от Мбаппе и Эндрика, причем бразилец третий раз в сезоне забил после выхода на замену.

1-й тур ЛЧ. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Штутгарт" - 3:1

Голы: Мбаппе, 46, Рюдигер, 83, Эндрик, 90+5 — Ундав, 68