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Невероятный Куртуа и джокер Эндрик. Реал Мадрид — Штутгарт 3:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Вымученная победа "Сливочных"

Невероятный Куртуа и джокер Эндрик. Реал Мадрид — Штутгарт 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jan Woitas/picture alliance

UA-Футбол
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"Реал" дома с большими проблемами одолел "Штутгарт", который играл смело, много атаковал и создал не меньше голевых шансов.

Героем встречи стал Тибо Куртуа — у кипера "Сливочных" 6 сэйвов. Также отмечаем голы в дебютном матче за "Реал" в ЛЧ от Мбаппе и Эндрика, причем бразилец третий раз в сезоне забил после выхода на замену.

1-й тур ЛЧ. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Штутгарт" - 3:1

Голы: Мбаппе, 46, Рюдигер, 83, Эндрик, 90+5 — Ундав, 68

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Реал (Мадрид) Штутгарт
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