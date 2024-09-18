Тотальное превосходство уже без Клоппа. Милан — Ливерпуль 1:3. Видео голов и обзор матча

"Милан" даже на своем поле не сумел навязать равную борьбу "Ливерпулю". 8:23 по ударам, 2:11 по ударам в створ, плюс еще дважды красные в каркас попадали — такой вот матч.

В эру Юргена Клоппа "Ливерпуль" бил "Милан" в ЛЧ, и, как видимо, приход Арне Слота ничего не изменил. Англичане как были сильнее, так и остались.

1-й тур ЛЧ. Милан. "Сан Сиро"

"Милан" - "Ливерпуль" - 1:3

Голы: Пулишич, 3 — Конате, 23, ван Дейк, 41, Собослаи, 67