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Тотальное превосходство уже без Клоппа. Милан — Ливерпуль 1:3. Видео голов и обзор матча

Видео

Разница в классе поражает

Тотальное превосходство уже без Клоппа. Милан — Ливерпуль 1:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alessandro Sabattini

UA-Футбол
Новина українською

"Милан" даже на своем поле не сумел навязать равную борьбу "Ливерпулю". 8:23 по ударам, 2:11 по ударам в створ, плюс еще дважды красные в каркас попадали — такой вот матч.

В эру Юргена Клоппа "Ливерпуль" бил "Милан" в ЛЧ, и, как видимо, приход Арне Слота ничего не изменил. Англичане как были сильнее, так и остались.

1-й тур ЛЧ. Милан. "Сан Сиро"

"Милан" - "Ливерпуль" - 1:3

Голы: Пулишич, 3 — Конате, 23, ван Дейк, 41, Собослаи, 67

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Ливерпуль Милан
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