Трубин обыграл сербов. Црвена Звезда - Бенфика 1:2. Видео голов и обзор матча
Бенфика обыграла сербов
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19 сентября в матче 1-го тура основного раунда Лиги чемпионов "Црвена Звезда" принимала "Бенфику".
В стартовом составе лиссабонских "орлов" ожидаемо вышел украинский голкипер Анатолий Трубин. Отыграл весь матч, который завершился со счетом 2:1 в пользу португальцев.
Как это было – смотрите в нашем видеоотчете.
Црвена Звезда - Бенфика 1:2
Голы: Милсон 86 - Актюркоглу 9, Кокджу 29
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