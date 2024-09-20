  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Трубин обыграл сербов. Црвена Звезда - Бенфика 1:2. Видео голов и обзор матча
В тренде

Трубин обыграл сербов. Црвена Звезда - Бенфика 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено

Бенфика обыграла сербов

Трубин обыграл сербов. Црвена Звезда - Бенфика 1:2. Видео голов и обзор матча

instagram.com/slbenfica

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

19 сентября в матче 1-го тура основного раунда Лиги чемпионов "Црвена Звезда" принимала "Бенфику".

В стартовом составе лиссабонских "орлов" ожидаемо вышел украинский голкипер Анатолий Трубин. Отыграл весь матч, который завершился со счетом 2:1 в пользу португальцев.

Читайте такжеТрубин выйдет в старте Бенфики на матч ЛЧ с Црвеной Звездой

Как это было – смотрите в нашем видеоотчете.

Црвена Звезда - Бенфика 1:2

Голы: Милсон 86 - Актюркоглу 9, Кокджу 29

По теме
yellow-arrow
В бой идут старики. Атлетико — РБ Лейпциг 2:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Тер Штеген, это что было?! Монако — Барселона 2:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Мастер-класс для Динамо. Спарта – Зальцбург 3:0. Обзор матча и видео голов
Бенфика (Лиссабон) Црвена Звезда (Белград) Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости