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Тер Штеген, это что было?! Монако — Барселона 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Ляп вратаря и защиты уничтожил шансы каталонцев на "Стад Луи II"

Тер Штеген, это что было?! Монако — Барселона 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Neal Simpson/Allstar

UA-Футбол
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“Барселона" приехала в Княжество явным фаворитом после 5 побед в 5 турах Ла Лиги, но уже на 10-й минуте оказалась в меньшинстве после ужасного паса тер Штегена на соперника перед воротами.

Ну, а 80 минут вдесятером уже оказались неподъемной задачей для каталонцев. Они бились, боролись, но все равно пропустили дважды и проиграли.

1-й тур Лиги чемпионов. Фонвьей. "Стад Луи II”

“Монако" - "Барселона" - 2:1

Голы: Аклиуш, 16, Иленихена, 71 — Ямаль, 28

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