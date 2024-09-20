Тер Штеген, это что было?! Монако — Барселона 2:1. Видео голов и обзор матча
Ляп вратаря и защиты уничтожил шансы каталонцев на "Стад Луи II"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Neal Simpson/Allstar
“Барселона" приехала в Княжество явным фаворитом после 5 побед в 5 турах Ла Лиги, но уже на 10-й минуте оказалась в меньшинстве после ужасного паса тер Штегена на соперника перед воротами.
Ну, а 80 минут вдесятером уже оказались неподъемной задачей для каталонцев. Они бились, боролись, но все равно пропустили дважды и проиграли.
1-й тур Лиги чемпионов. Фонвьей. "Стад Луи II”
“Монако" - "Барселона" - 2:1
Голы: Аклиуш, 16, Иленихена, 71 — Ямаль, 28
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