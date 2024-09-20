Тер Штеген, это что было?! Монако — Барселона 2:1. Видео голов и обзор матча

“Барселона" приехала в Княжество явным фаворитом после 5 побед в 5 турах Ла Лиги, но уже на 10-й минуте оказалась в меньшинстве после ужасного паса тер Штегена на соперника перед воротами.

Ну, а 80 минут вдесятером уже оказались неподъемной задачей для каталонцев. Они бились, боролись, но все равно пропустили дважды и проиграли.

1-й тур Лиги чемпионов. Фонвьей. "Стад Луи II”

“Монако" - "Барселона" - 2:1

Голы: Аклиуш, 16, Иленихена, 71 — Ямаль, 28