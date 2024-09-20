В бой идут старики. Атлетико — РБ Лейпциг 2:1. Видео голов и обзор матча

"Атлетико" быстро пропустил в контратаке от "Быков", но сумел вырвать победу, как это часто бывает с командой Диего Симеоне.

В герои выбились ветераны "Матрасников" - у Антуана Гризманна гол и ассист, у Хосе Хименеса — победный мяч. Идет время, но эти двое стареют, как вино.

1-й тур Лиги чемпионов. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "РБ Лейпциг" - 2:1

Голы: Гризманн, 28, Хименес, 90 — Шешко, 4