В бой идут старики. Атлетико — РБ Лейпциг 2:1. Видео голов и обзор матча
Есть еще характер у "Матрасников"!
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun
"Атлетико" быстро пропустил в контратаке от "Быков", но сумел вырвать победу, как это часто бывает с командой Диего Симеоне.
В герои выбились ветераны "Матрасников" - у Антуана Гризманна гол и ассист, у Хосе Хименеса — победный мяч. Идет время, но эти двое стареют, как вино.
1-й тур Лиги чемпионов. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" - "РБ Лейпциг" - 2:1
Голы: Гризманн, 28, Хименес, 90 — Шешко, 4
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Миссия ЛЕ: ФК Динамо Киев поделился ожиданиями от нового формата Еврокубков
- "Я спутал арбитра с Бернарду". Новая форма Манчестер Сити стала причиной забавного эпизода
- Мои друзья, хоть не в Болонье… Акценты зрителя на старте Шахтера в Лиге чемпионов
- Покер Кейна и голевой рекорд. Бавария – Динамо (Загреб) 9:2. Обзор матча и видео голов
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
- Красавица дня. Милая парагвайская дама, чей парень решил судьбу матча против Бразилии
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн