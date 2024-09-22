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Доминировали, но потеряли тер Штегена. Вильярреал — Барселона 1:5. Видео голов и обзор матча

Видео

Шестая победа в шести турах для каталонцев

Доминировали, но потеряли тер Штегена. Вильярреал — Барселона 1:5. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

UA-Футбол
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"Барселона" продолжает идти без потерь в Ла Лиге. На сей раз, команда Ганси Флика уничтожила "Вильярреал" на его же поле — при том, что "Подводники" тоже начали мощно с 11 очков в 5 турах.

Левандовский и Рафинья сегодня были самыми эффективными, Ямаль чуть в тени. Минусы? Травма тер Штегена; кажется, немец выбыл надолго, что точно станет проблемой на дистанции.

6-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Барселона" - 1:5

Голы: Айосе Перес, 38 — Левандовский, 20, 35, Торре, 58, Рафинья, 75, 83

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