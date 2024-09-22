Доминировали, но потеряли тер Штегена. Вильярреал — Барселона 1:5. Видео голов и обзор матча
Шестая победа в шести турах для каталонцев
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
"Барселона" продолжает идти без потерь в Ла Лиге. На сей раз, команда Ганси Флика уничтожила "Вильярреал" на его же поле — при том, что "Подводники" тоже начали мощно с 11 очков в 5 турах.
Левандовский и Рафинья сегодня были самыми эффективными, Ямаль чуть в тени. Минусы? Травма тер Штегена; кажется, немец выбыл надолго, что точно станет проблемой на дистанции.
6-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"
"Вильярреал" - "Барселона" - 1:5
Голы: Айосе Перес, 38 — Левандовский, 20, 35, Торре, 58, Рафинья, 75, 83
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ничейный день, или потеря очков лидеров. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Серия А. Рома - Удинезе 3:0. Гол и практически ассист Довбика, прорыв его команды
- Довбик забил второй гол за Рому. ВИДЕО
- Покер Кейна и голевой рекорд. Бавария – Динамо (Загреб) 9:2. Обзор матча и видео голов
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн