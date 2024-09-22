  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Триумф Довбика. Рома - Удинезе 3:0. Видео голов и обзор матча
В тренде

Триумф Довбика. Рома - Удинезе 3:0. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено

Великолепное выступление Довбика

Триумф Довбика. Рома - Удинезе 3:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Дебютная игра нового главного тренера "Ромы" оказалась успешной - команда уверенно победила "Удинезе" в 5-м туре Серии А.

В очень уверенном первом тайме от римлян, голом отметился Артем Довбик. Во второй части игры "Удинезе" пытался отыграться, но снова забивала только "Рома". В итоге - 3:0.

Серия А. Пятый тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Удинезе“ 3:0

Голы: Довбик 19, Дибала 49 (пен.), Бальданци 70

По теме
yellow-arrow
Доминировали, но потеряли тер Штегена. Вильярреал — Барселона 1:5. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Сын Златана Ибрагимовича забил гол в дерби против Интера
yellow-arrow
Три украинца отметились результативными действиями в матче Лехии
Серия А Удинезе Рома
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости