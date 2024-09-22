Триумф Довбика. Рома - Удинезе 3:0. Видео голов и обзор матча
Великолепное выступление Довбика
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Дебютная игра нового главного тренера "Ромы" оказалась успешной - команда уверенно победила "Удинезе" в 5-м туре Серии А.
В очень уверенном первом тайме от римлян, голом отметился Артем Довбик. Во второй части игры "Удинезе" пытался отыграться, но снова забивала только "Рома". В итоге - 3:0.
Серия А. Пятый тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Удинезе“ 3:0
Голы: Довбик 19, Дибала 49 (пен.), Бальданци 70
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